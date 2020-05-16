Льготники Ленобласти смогут бесплатно получить маски

Льготники Ленобласти смогут бесплатно получить маски
В больнице Ленобласти поступили маски и респираторы. Фото: unsplash.com

В Ленобласти семьи льготных категорий, а также пенсионеры с минимальными пенсиями смогут бесплатно получить защитные медицинские маски.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что с начала следующей недели, 18 мая, службы социальной защиты начнут бесплатно выдавать медицинские маски многодетным и обеспеченным семьям, а также детям-инвалидам и тем пенсионерам и инвалидам, у которых минимальная пенсия. Все они получат комплекты из десяти масок.

Дрозденко также рассказал, что он поддержал запуск акции по раздаче масок на улицах Всеволожска, Мурино и поселков имени Морозова и Свердлова, что во Всеволожском районе области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал о жизни Ленобласти после эпидемии. Регион будет разделен на три района или зоны: в первом оставят жесткий режим самоизоляции, во втором — средний режим и в третьем — «зеленый режим».

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