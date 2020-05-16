В Индии число заболевших коронавирусом превысило 85 тысяч человек

В Индии число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло более чем на 3,9 тысячи и достигло 85 940, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Лечение в стране проходит 53 035 человек. Выздоровели 30 152 человека (2 233 за сутки), скончались 2 752 человека (103 за сутки).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

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