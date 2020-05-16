В Канаде свыше 5,5 тысячи человек умерли от коронавируса

В Канаде положительный результат анализов на коронавирус получили 1212 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Число выявленных случаев заболевания достигло 74 613. Кроме того, число смертей от коронавируса за сутки выросло до 5 562.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.