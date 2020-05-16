В Бразилии выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса

В Бразилии число заболевших коронавирусом за сутки превысило 15 тысяч человек, это очередной антирекорд, сообщает минздрав страны.

Общее число подтвержденных случаев достигло 218 223, при этом за сутки выявлено 15 305 заболевших.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

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