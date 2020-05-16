В Таиланде за сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

В Таиланде за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, а также летальных исходов, Об этом заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, сообщает РИА «Новости».

Всего в Таиланде 3025 зараженных коронавирусом, число жертв коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, выздоровевших – 2 855 человек. В больницах на лечении остаются 114 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

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