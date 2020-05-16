В Ленобласти еще 72 человека заразились коронавирусом

В Ленинградской области зарегистрировали 72 новых случая коронавируса. Общее число зараженных к 16 мая достигло 1 тыс. 913.

За последние сутки в регионе подтвердили новую смерть от коронавируса. С начала пандемии скончались 8 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России.

Выздоровел за весь период в Ленобласти 641 пациент. Прирост за сутки составил 48 человек.

В России с начала пандемии выявлено 272 тыс. случаев коронавируса. Заражения подтверждены в 85 регионах. За последние сутки оперштаб подтвердил 9,2 тыс. новых случаев коронавируса и 119 смертей. Выздоровели за весь период больше 63 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 525 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе заболели больше 10 тыс. человек.