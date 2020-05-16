В России за сутки вылечились от коронавируса 4 940 человек

В России за сутки от коронавируса выздоровели 4 940 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране сейчас 272 043 зараженных, 2537 погибших, выздоровели 63 166 человек.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (3505), Московской области (937) и Петербурге (525).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 639 423 человека. Скончались 308 810 человек, при этом 1 766 164 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 272 043 человек, умерли 2 536. При этом 63 166 пациентов вылечились.

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