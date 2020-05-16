Врач рассказал, какие могут быть осложнения при бессимптомном течении COVID-19

Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов предупредил о рисках бессимптомного течения COVID-19.

Он отметил, что в этом случае вероятность появления длительных осложнений будет зависеть от таких факторов, как объемы поражения организма и количество вируса. Кроме того, важно, насколько сильным было кислородное голодание тканей и насколько усиленно работала иммунная система.

«Вот от этого зависит будущее осложнение, что будет через пять, 10 лет», — добавил он, сообщает телеканал «360».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 639 423 человека. Скончались 308 810 человек, при этом 1 766 164 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 272 043 человек, умерли 2 536. При этом 63 166 пациентов вылечились.

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