Петербуржца задержали за сброс химических отходов в деревне Старой

Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД России задержали 37-летнего жителя Петербурга. Его подозревают в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

В деревне Старая Всеволожского района зафиксировали факт несанкционированного размещения отходов производства, в том числе химических, а также захламления земель на участке. Это вызвало деградацию почв и снижение природно-хозяйственной ценности земель. Факт загрязнения был обнаружен на улице Колхозной.

По подозрению полиция 15 мая задержала 37-летнего петербуржца. У мужчины изъяли автомобиль, печати и документы.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и участников противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Кировского района подтвердила сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в системы водоотведения Петербурга.