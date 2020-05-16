Американские биологи обнаружили антитело к коронавирусу

Тем не менее, эксперименты прогрессивного лекарства на людях еще не проводились. Фото: pixabay.com

Тем не менее, эксперименты прогрессивного лекарства на людях еще не проводились. Фото: pixabay.com

Ученые из калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics заявили о невероятной находке: им удалось создать антитело, полностью блокирующее клетки коронавируса.

Sorrento Therapeutics совместно со специалистами Медицинской школой Маунт-Синай из Нью-Йорка занимается разработкой «коктейля» из клеток, которые могут бороться с COVID-19. В общей сложности ученые выявили около десяти антител, способных победить опасную инфекцию.

По словам генерального директора Sorrento Therapeutics, инновационная смесь обволакивает частицы коронавируса и выводит их из организма. Антитело не допускает проникновения клеток COVID в здоровые клетки, из-за чего вирус погибает.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что московские медики обеспокоены тем, что коронавирус постоянно меняет симптоматику.