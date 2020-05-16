Беглов выразил соболезнования близким умершего от COVID-19 рентгенолога Парафило

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье и близким врача-рентгенолога городской больницы №31 Виктора Тимофеевича Парафило, который скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 71 года.

Глава Северной столицы с сожалением отметил, что ситуация, в которой люди спасают сограждан от опасной болезни ценой своей жизни, тяжело поддается осознанию. Слова губернатора передает пресс-служба администрации Петербурга. Кроме того, Беглов пожелал сил и стойкости родным погибшего медика.

Градоначальник добавил, что Виктор Тимофеевич был известным в Петербурге врачом и его уважали как коллеги, так и пациенты. «Светлая память настоящему петербургскому врачу», — заключил губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Северной столице подтверждено шесть смертей от коронавирусной инфекции.