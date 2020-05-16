В Москве за день скончался еще 71 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в столице скончался еще 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а значит, общее количество смертей от COVID-19 в Москве превысило 1,5 тысячи человек.

У всех погибших были серьезные сопутствующие заболевания, передают в городском оперштабе по борьбе с инфекцией вечером субботы, 16 мая. Общее число людей, умерших от коронавируса в Москве, достигло 1 503 человек. В оперативном штабе настоятельно рекомендуют при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и ни с кем не контактировать.

Кроме того, специалисты советуют избегать самолечения и обращаться к медикам в случае ухудшения состояния. Врачи просят не рисковать жизнью и здоровьем — ни своим, ни окружающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столице скончался врач баскетбольного клуба ЦСКА. Медику было всего 44 года, причиной смерти также стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.