Врач баскетбольного ЦСКА умер от последствий COVID в 44 года

Врач столичной баскетбольной команды ЦСКА Роман Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от последствий коронавирусной инфекции.

О госпитализации медика стало известно 1 мая, об этом сообщили в пресс-службе клуба. Спустя две недели Абжелилов, к сожалению, скончался. У сотрудника ЦСКА остались супруга и двое детей. В некрологе, опубликованном ЦСКА Романа вспоминают как «блестящего доктора и отличного семьянина».

Отметим, что на сегодняшний день в России зарегистрировано более 2,5 тысяч смертей от коронавирусной инфекции. Ежедневно в стране выявляют около 10 тысяч новых случаев заражения. Мировая ситуация также сложная — почти 4,5 миллиона инфицированных, более 300 тысяч смертей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно о первом случае заражения коронавирусом среди футболистов РПЛ. COVID выявили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.