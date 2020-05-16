Tesla намерена обрушить стоимость электрокаров

Tesla намерена обрушить стоимость электрокаров
Новый аккумулятор дешевле, прочнее и долговечнее. Фото: pixabay.com

Производитель электрокаров Tesla планирует значительно снизить стоимость своих автомобилей за счет разработки нового типа аккумулятора, намного дешевле прежнего.

Благодаря инновационной технологии стоимость машин Tesla приблизится к цене обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Новую модель Tesla 3, которая перевернет мир электрокаров, компания Илона Маска планирует презентовать уже в коне 2020 года.

Кроме прочего, улучшенный аккумулятор прочнее и долговечнее предыдущего. Поначалу новая модель аккумулятора будет устанавливаться только на Tesla 3, которую собирают на китайском заводе, однако позже аналог двигателя смогут заменить и в более ранних машинах Tesla.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский филиал завода Hyundai возобновит работу в две смены.

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