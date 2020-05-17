Ветер снес светофор на улице Есенина

Ветер снес светофор на улице Есенина
Упавший светофор. Фото: vk.com/spb_today

Ураганный ветер свалил светофор, расположенный в Выборгском районе Петербурга.

Обо всем рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло утром в воскресенье, 17 мая, на перекрестке улицы Есенина и Сиреневого бульвара.

Судя по опубликованным в группе фотографиям очевидцев, светофор упал рядом с остановкой общественного транспорта. Людей там в это время, к счастью, не было.

«Знаков, как парусов навешали», — так пользователь прокомментировал снимок, на котором заметно, на светофоре установлено сразу четыре дорожных знака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник автосервиса в Петербурге в погоне за грабителями совершил наезд на них. На кадрах видеозаписи заметно, что некоторые грабители тяжело травмированы, но все четверо успели скрыться.

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