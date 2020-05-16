Сотрудник автосервиса в Петербурге в погоне за грабителями совершил наезд на них

Полиция разыскивает злодеев. Один из них - это мужчина около 30 лет, ростом от 175 до 180 см, с темными короткими волосами. Фото: Baltphoto

Полиция разыскивает злодеев. Один из них - это мужчина около 30 лет, ростом от 175 до 180 см, с темными короткими волосами. Фото: Baltphoto

Полиция Петербурга разыскивает четверых злоумышленников, которые ночью 16 мая обокрали автосервис на улице Симонова.

Грабители подъехали к объекту на BMW и успели вынести из сервиса железный ящик, возможно, — сейф. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 3:50. Действия неизвестных, одетых в капюшоны, перчатки и маски попытался пресечь сотрудник автосервиса.

Он заметил происходящее, когда воры уже погружали добычу в машину. Мужчина бросился к своему ВАЗ и погнался за иномаркой. Преступники не успели отъехать и «Жигули» буквально протаранили BMW, передает 78.ru. На кадрах видеозаписи заметно, что некоторые грабители тяжело травмированы, но все четверо, к сожалению, успели скрыться с места происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Зеленогорске в ночь на 15 мая трое вандалов совершили поджог Audi.