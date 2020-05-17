В Петербурге за сутки от коронавиурса умерли пять пациентов

В Петербурге число летальных исходов от коронавирусной инфекции увеличилось на пять пациентов. Теперь общее число скончавшихся достигло 85 человек.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. Как сообщил портал по борьбе с коронавирусом в России в официальном сообществе «Стопкоронавирус.рф» в социальной сети «ВКонтакте», у всех пациентов была подтверждена инфекция Covid-19.

По всей России за сутки случаев летальных исходов зарегистрировали 94. За время борьбы с пандемией в стране умер 2631 человек с подтвержденным Covid-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки коронавирус нового типа выявили еще у 451 человека.