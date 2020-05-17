В Петербурге коронавирус выявили еще у 451 человека

В Петербурге коронавирус выявили еще у 451 человека
Коронавирус. Фото: pixabay

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Северной столице инфекция Covid-19 за сутки была выявлена почти у 500 человек.

Обо всем стало известно сегодня, 17 мая. За сутки в России выявили 9 709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Петербурге вирус подхватили 451 человек, в Ленобласти – 69.

Как сообщили в паблике «Стопкоронавирус.рф» в социальной сети «ВКонтакте», новых заболевших инфицированных выявили в 85 регионах страны. Болезнь унесла жизни 94 человек. Также за последние сутки из больниц выписали 4207 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за все время пандемии анализы на Covid-19 сдали свыше 6,9 млн жителей.

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