«Скорая» приехала к месту ДТП с мотоциклистом на Софийской улице

&#171;Скорая&#187; приехала к месту ДТП с мотоциклистом на Софийской улице
Место происшествия. Фото: motosolidaritydtp

На Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием мотоциклиста. К месту аварии прибыла карета скорой помощи.

Все случилось сегодня, 17 мая, у поворота на Колпинское шоссе. Кадрами дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пилот лежит на асфальте. О его состоянии пока не сообщается. Подробности случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии с мотоциклом на Выборгской набережной. Авария собрала пробку в обе стороны. Вторым участникам аварии стал легковой автомобиль.

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