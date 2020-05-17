«Скорая» приехала к месту ДТП с мотоциклистом на Софийской улице

На Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием мотоциклиста. К месту аварии прибыла карета скорой помощи.

Все случилось сегодня, 17 мая, у поворота на Колпинское шоссе. Кадрами дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пилот лежит на асфальте. О его состоянии пока не сообщается. Подробности случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии с мотоциклом на Выборгской набережной. Авария собрала пробку в обе стороны. Вторым участникам аварии стал легковой автомобиль.