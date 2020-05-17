В Петербурге скончался заслуженный артист РСФСР Хамзин

Причины ухода из жизни не разглашаются.
Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщается на странице Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой в Facebook. В посте говорится, что заслуженный артист РСФСР Адоль Хамзин умер в возрасте 86 лет. Не уточняется, каковы причины, но скорее всего естественные. Авторы текста принесли соболезнования всем, кто знал Хамзина.
Напоминаем, что артист жил и работал в Санкт-Петербурге. Он закончил Ленинградское хореографическое училище, трудился в Малом оперном театре и на этом его карьера не исчерпывается. В Академии он был преподавателем классического и дуэтно-классического танца.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скончался комедийный актер «Друзей» и «Американского пирога» Фред Уиллард. Его четыре раза был номинирован на премию «Эмми».