В Петербурге скончался заслуженный артист РСФСР Хамзин

В Петербурге скончался заслуженный артист РСФСР Хамзин
Хазмину было 86 лет. Фото: facebook.com/academyvaganova

Причины ухода из жизни не разглашаются.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщается на странице Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой в Facebook. В посте говорится, что заслуженный артист РСФСР Адоль Хамзин умер в возрасте 86 лет. Не уточняется, каковы причины, но скорее всего естественные. Авторы текста принесли соболезнования всем, кто знал Хамзина.

Напоминаем, что артист жил и работал в Санкт-Петербурге. Он закончил Ленинградское хореографическое училище, трудился в Малом оперном театре и на этом его карьера не исчерпывается. В Академии он был преподавателем классического и дуэтно-классического танца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скончался комедийный актер «Друзей» и «Американского пирога» Фред Уиллард. Его четыре раза был номинирован на премию «Эмми».

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