Стали известны самые сексуальные фильмы в истории мирового кинематографа

Стали известны самые сексуальные фильмы в истории мирового кинематографа
Кадр из фильма "Портрет девушки в огне". Фото: Кинопоиск

Американское издание Esquire подготовило рейтинг самых сексуальных кинокартин в истории мирового кинематографа.

Всего в перечне оказались 40 фильмов. Лидером списка стала французская лента «Портрет девушки в огне», вышедшая на экраны в прошлом году. Фильм стал обладателем пальмовой ветви в Каннах за лучший сценарий. Он рассказывает о взаимоотношениях художницы и девушки, портрет которой она должна написать.

Кроме него, в тройку лидеров вошло кино «Искупление» 2007 года, с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. Третью строчку рейтинга занял ужастик под названием «Няня», вышедший в 2017 году. Звездами фильма стали Джуда Льюис и Самара Уивинг. В перечне оказались и такие легендарные фильмы, как «Малхолланд Драйв», «С широко закрытыми глазами», «Мечтатели» и «Талантливый мистер Рипли».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России стали открываться автокинотеатры.

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