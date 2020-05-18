ВОЗ считает вредным и неэффективным распыление дезинфицирующих средств

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали бессмысленным распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях в целях профилактики коронавируса.

Специалисты подчеркнули, что популярность такого способа чревата опасными последствиями: химикаты в составе средств могут повредить слизистые глаз, дыхательной системы или кожу. Кроме того, дезинфицирующие средства при концентрации в замкнутом пространстве могут спровоцировать аллергическую реакцию.

В ВОЗ также заявляют о таких побочных эффектах, как головокружение или тошнота. В частности, вызвать такие симптомы могут формальдегид, средства на основе хлора или соединения четвертичного аммония. Для дезинфекции, считают эксперты, лучше использовать смоченную в растворе тряпку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких условиях ВОЗ объявит окончательной оценку смертности от коронавирусной инфекции.