ВОЗ считает вредным и неэффективным распыление дезинфицирующих средств

ВОЗ считает вредным и неэффективным распыление дезинфицирующих средств
Распылять дезинфекторы проще, чем протирать поверхности, однако в разы опаснее. Фото: pixabay.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали бессмысленным распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях в целях профилактики коронавируса.

Специалисты подчеркнули, что популярность такого способа чревата опасными последствиями: химикаты в составе средств могут повредить слизистые глаз, дыхательной системы или кожу. Кроме того, дезинфицирующие средства при концентрации в замкнутом пространстве могут спровоцировать аллергическую реакцию.

В ВОЗ также заявляют о таких побочных эффектах, как головокружение или тошнота. В частности, вызвать такие симптомы могут формальдегид, средства на основе хлора или соединения четвертичного аммония. Для дезинфекции, считают эксперты, лучше использовать смоченную в растворе тряпку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких условиях ВОЗ объявит окончательной оценку смертности от коронавирусной инфекции.

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ВОЗ считает вредным и неэффективным распыление дезинфицирующих средств