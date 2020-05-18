На Рабацком проспекте задержали похитителя гаджетов

В Невском районе Петербурга задержали подозреваемого в грабеже.

Преступный инцидент произошел 10 мая у дома №1 по Заводской улице. Неизвестный, применив физическую силу, похитил два мобильных телефона у 32-летнего мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и Ленобласти, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

В воскресенье, 17 мая, полицейским удалось задержать подозреваемого. 30-летнего мужчину поймали у дома №2 по Рыбацкому проспекту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разыскивают домушника, обчистившего квартиры почти на 200 тысяч. По факту краж возбудили уголовные дела.