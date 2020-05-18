Владелица конюшни в Гатчинском районе просит помощи в спасении лошади

"Возможности выкупить ее полностью нет. Мы и так сейчас только пытаемся выбраться из последствий карантина и экономического кризиса. Слава Богу пошла трава и сейчас есть возможность забрать кобылу на реабилитацию и приручение. Мы будем очень благодарны любой помощи на ее выкуп", - объясняет ситуацию Светлана. Фото: https://vk.com/allureshowsetter

"Возможности выкупить ее полностью нет. Мы и так сейчас только пытаемся выбраться из последствий карантина и экономического кризиса. Слава Богу пошла трава и сейчас есть возможность забрать кобылу на реабилитацию и приручение. Мы будем очень благодарны любой помощи на ее выкуп", - объясняет ситуацию Светлана. Фото: https://vk.com/allureshowsetter

Светлана Василевская, жительница Гатчинского района Ленобласти и владелица конюшни «Графская усадьба» пытается спасти молодую лошадь, дни которой могут преждевременно закончится на бойне.

В общей сложности, необходимо около 100 тысяч рублей: 85 тысяч за саму кобылу и еще 22 тысячи за транспортировку животного. Сейчас за лошадь внесен залог, однако это дает лишь отсрочку на 10 дней, за которую необходимо собрать полную сумму.

Девушка надеется, что кто-то, возможно, решит приобрести лошадь: «Это был бы самый прекрасный вариант!», — пишет она на своей странице во «Вконтакте». Тем не менее, пока потенциальные владельцы не заявили о себе, ведется сбор средств на спасение кобылы. Перевести любую сумму можно на номер телефона: 89118266130 (Светлана Александровна В.) с пометкой «на выкуп донской кобылы с бойни».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры реабилитационного центра «Велес» спасли оголодавшего лисенка.