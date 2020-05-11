Оголодавшего лисенка спасают волонтеры центра «Велес»

Оголодавшего лисенка спасают волонтеры центра &#171;Велес&#187;
Лисенок в центре "Велес". Фото: vk.com/veles_spb

Центр помощи животным «Велес» показал петербуржцам своего нового воспитанника — спасенного лисенка, который не смог самостоятельно прокормиться.

Как сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте», в руки волонтеров попал истощенный лисенок. Малыш остался без матери и серьезно изголодался. «Велес» поделился видео со зверенышем, который кушает из миски..

Добровольцы центра рассказали, что состояние лисенка, когда он только попал в «Велес» было очень плохим, сейчас детеныша пытаются откормить своими силами.

Подписчики в комментариях желают лисенку приятного аппетита, а сам центр поздравляют с новым воспитанником.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центр «Велес» ночью доставили измученную енотовидную собаку.

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