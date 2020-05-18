В Ленобласти стало известно число больных с COVID-19 в тяжелой форме

К утру понедельника, 18 мая, в Ленинградской области число зараженных коронавирусом нового типа достигло 2052 человек. За последние сутки выявлено 70 новых случаев вируса.

Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, почти 500 инфицированных пациентов находятся в больницах в тяжелом и среднетяжелом состояниях.

Так, в тяжелой и среднетяжелой формах болезнь протекает у 481 местного жителя. Коронавирус в легкой форме переносят 611 ленинградцев, а 749 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 не имеют клинических проявлений. Об этом заявила главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые случаи заражения коронавирусом в Ленобласти выявили в 14 районах. Больше всего заболевших сейчас в Гатчинском районе, где случаи коронавируса выявили в девяти населенных пунктах.