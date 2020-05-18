Мишустин высказался о ситуации с выплатами врачам за работу с COVID-19

Мишустин высказался о ситуации с выплатами врачам за работу с COVID-19
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил на совещании по «коронавирусным» доплатам в понедельник, 18 мая.

Для начала Михаил Мишустин заявил, что на текущий момент абсолютным приоритетом является выполнение обязательств перед медицинскими сотрудниками, работающими с зараженными коронавирусом пациентами. Он подчеркнул, что задержки выплат недопустимы.

Глава правительства отметил, что тем, кто рассчитывает выплаты медикам по часам, а не по факту работы, «должно быть стыдно».

Кроме того, премьер-министр потребовал до вторника, 19 мая, разобраться со всеми замечаниями президента по доплатам медикам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Госуслугах появилась форма, где врачи могут пожаловаться на отсутствие выплат.

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Мишустин высказался о ситуации с выплатами врачам за работу с COVID-19
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