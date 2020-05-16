На Госуслугах появилась форма, где врачи могут пожаловаться на отсутствие выплат

Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей; фельдшеров, медсестер и водителей экипажей — по 25 тысяч рублей. Деньги должны выплатить за апрель, май и июнь. Фото: pixabay.com

Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей; фельдшеров, медсестер и водителей экипажей — по 25 тысяч рублей. Деньги должны выплатить за апрель, май и июнь. Фото: pixabay.com

На сайте госуслуг появился раздел, в котором медики, работающие с коронавирусными пациентами, могут пожаловаться на отсутствие положенных выплат.

Об этом в субботу, 16 мая, информировало Минкомсвязи РФ. Специальную форму разработали по поручению главы правительства, Михаила Мишустина. Он подчеркнул, что эта ситуация остается под пристальным контролем властей: каждый медработник должен получить причитающуюся премию за опасные условия труда.

Поводом для разбирательств стали многочисленные жалобы врачей на отсутствие надбавок, которые, по постановлению правительства РФ, положены врачам, так или иначе работающим с пациентами с COVID-19 или подозрением на него.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил заводить уголовные дела в случае жалоб со стороны медиков на отсутствие выплат.