В России на выплаты медикам перечислили 22 млрд рублей

О «коронавирусных» выплатах медикам рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на сегодняшнем совещании по доплатам.

По словам председателя правительства, в российские регионы было перечислено 22 миллиарда рублей на выплаты медикам, работающих с больными коронавирусом пациентами, за май.

Кроме того, Мишустин попросил правительство впредь использовать точные формулировки, исключающие возможность двойного толкования при выдаче поручений.

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Путин раскритиковал работу чиновников за ситуацию с выплатами медикам.

«Развели какую-то канитель вокруг дополнительных выплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — заявил глава государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин высказался о ситуации с выплатами врачам за работу с COVID-19.