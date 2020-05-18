Сегодня на улицы Петербурга вернулись маршрутки

Сегодня, 18 мая, петербургские власти возобновили работу двадцати коммерческих маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. в понедельник на улицы Петербурга вернули отмененные ранее маршрутки. Напомним, их работа была ограничена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Работу маршруток решили восстановить из-за возрастающего спроса. В Смольном отметили, что увеличение количества общественного транспорта позволит сократить интервалы движения и время ожидания на остановках.

Так, с 18 мая десять дополнительных автобусов возобновили движение на маршрутах 74, 115а, 145а, 145, 186, 193.

Что касается маршруток, то на дороги возвращаются К- 539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131, К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103 и К-17.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что этим летом в Петербурге отменят 67 маршруток.