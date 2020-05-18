Депутатам ЗакСобрания рекомендовали поддержать поправки в городской бюджет

Депутатам ЗакСобрания рекомендовали поддержать поправки в городской бюджет
Фото: fincom.gov.spb

Члены бюджетно-финансового комитета петербургского ЗакСобрания одобрили проект изменений в бюджет города на 2020 год.

Проект поправок в бюджет Петербурга будет рассмотрен депутатами ЗакСа на ближайшем заседании. После рассмотрения поправок на рабочем совещании с членами правительства губернатор Александр Беглов внес их в парламент.

Согласно поправкам доходная часть бюджета будет уменьшена на 15% — до 573,1 млрд рублей, а расходная снизится на 7% — до 677,1 млрд рублей. При этом дефицит бюджета увеличится на 51,2 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы предполагают, что доходы города за 2020 года снизятся на 101,9 млрд рублей и составят 573,1 миллиарда. Негативные изменения вызваны пандемией коронавирусной инфекции.

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