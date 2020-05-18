Путин тепло поздравил Загитову с совершеннолетием

Спортсменка отмечает свое 18-летие дома из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня,18 мая. Поздравление президента России Владимира Путина опубликовали в Telegram-канале. Он заявил, что гордится юной спортсменкой, которая добилась невероятных результатов. Глава государства выразил надежду, что ее работоспособность, талант и нацеленность на победу помогут чемпионке Алине Загитовой добиваться всего, чего она хочет.

В соцсетях фигуристка также показала подарки от родных, а также от поклонников. Загитову осыпали цветами, а кто-то ей подарил шарики и шикарное украшение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Загитова вернулась к тренировкам и исполнила фирменный каскад. Ролик появился на странице российской чемпионки в соцсети Instagram. Загитова исполнила довольно сложные упражнения — тройной лутц и тройной риттбергер.