Путин тепло поздравил Загитову с совершеннолетием

Путин тепло поздравил Загитову с совершеннолетием
Загитову поздравил даже глава государства. Фото: Instagram

Спортсменка отмечает свое 18-летие дома из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня,18 мая. Поздравление президента России Владимира Путина опубликовали в Telegram-канале. Он заявил, что гордится юной спортсменкой, которая добилась невероятных результатов. Глава государства выразил надежду, что ее работоспособность, талант и нацеленность на победу помогут чемпионке Алине Загитовой добиваться всего, чего она хочет.

В соцсетях фигуристка также показала подарки от родных, а также от поклонников. Загитову осыпали цветами, а кто-то ей подарил шарики и шикарное украшение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Загитова вернулась к тренировкам и исполнила фирменный каскад. Ролик появился на странице российской чемпионки в соцсети Instagram. Загитова исполнила довольно сложные упражнения — тройной лутц и тройной риттбергер.

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