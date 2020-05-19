Татьяна Тарасова пожелала Татьяне Навке скорейшего выздоровления

Татьяна Тарасова пожелала Татьяне Навке скорейшего выздоровления
Тарасова пожелала Навке здоровья. Фото: https://www.instagram.com/t.a.tarasova/

Фигуристка заразилась коронавирусом и сейчас лежит в больнице.

Об этом стало известно 19 мая. Обо всем тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Она рассказала, что сейчас Татьяна Навка лежит в больнице с коронавирусом. Тренер знает, какой непокорный характер у всех спортсменов, но сейчас очень важно соблюдать все рекомендации врачей. Она надеется, что Навка будет послушной и как можно быстрее выздоровеет.

Напоминаем, что о госпитализации Навки сообщили 12 мая. Также в больнице лежит пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Фигуристка отмечала, что чувствует себя лучше супруга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяна Навка, заболевшая коронавирусом, показала снимки из больницы. Она поделилась графиком изменения положения тела пациента – их перекладывают то на живот, то на бок строго по часам

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