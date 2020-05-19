Число случаев заражения коронавирусом в США превысило полтора миллиона

В США число случаев COVID-19 превысило 1,5 миллиона человек, умерших более 90 тысяч.

По данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждены 1 500 753 случая заражения коронавирусом, скончались 90 213 заразившихся. По этим показателям США лидируют в мире.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 890 863 человека. Скончались 320 130 человек, при этом 1 907 392 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 290 678 человек, умерли 2 722. При этом 70 209 пациентов вылечились.

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