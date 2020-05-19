В Мексике за сутки зафиксировали рекордное число случаев COVID-19

В Мексике за прошедшие сутки выявлены 2 414 случаев COVID-19, это самый существенный дневной прирост с начала эпидемии, скончались еще 155 человек.

В Мексике число случаев заражения коронавирусом выросло до 51 633, умерли 5332 человека.

«Отмечу продолжающийся рост активных случаев, что говорит о высокой активности эпидемии», — заявил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 890 863 человека. Скончались 320 130 человек, при этом 1 907 392 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 290 678 человек, умерли 2 722. При этом 70 209 пациентов вылечились.

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