Биолог рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

Зачастую симптомы и последствия коронавируса едва ли не опаснее самого заболевания. Фото: pixabay.com

Зачастую симптомы и последствия коронавируса едва ли не опаснее самого заболевания. Фото: pixabay.com

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, что завершение пандемии коронавируса будет характеризоваться достижением максимума и дальнейшим отсутствием роста кривой общего количества заразившихся.

Она отметила, среди европейских стран только в Германии и Франции кривая, отражающая количество активных случаев, снижается, а кривая по общему количеству заболевших начала выходить на плато, сообщает «Парламентская газета».

Биолог предположила, что в России эпидемия закончится в августе, если все границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и не будет новых вспышек инфицирования.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 890 863 человека. Скончались 320 130 человек, при этом 1 907 392 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 290 678 человек, умерли 2 722. При этом 70 209 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.