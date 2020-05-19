Число заболевших коронавирусом в Бразилии превысило 250 тысяч человек

За сутки в Бразилии зафиксировано 13 140 случаев заражения коронавирусом, сообщил минздрав страны.

Число заболевших коронавирусом в стране достигло 254 220.

Число погибших за сутки составило 674 человека, всего с начала пандемии умерли 16 792 человека. Выздоровели 100 459 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 890 863 человека. Скончались 320 130 человек, при этом 1 907 392 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 290 678 человек, умерли 2 722. При этом 70 209 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.