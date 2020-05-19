В Кировском районе мужчина чуть не задушил свою сожительницу

В полицию обратилась 38-летняя женщина и рассказала о том, что ее избил сожитель.

Инцидент произошел 18 мая в квартире дома по проспекту Ветеранов.

По словам заявительницы, ее сожитель, неработающий мужчина1979 года рождения, в результате конфликта душил ее обеими руками, избивал, угрожал физической расправой, после чего скрылся.

В квартиру полиция обнаружила револьвер иностранного производства, предмет самодельного производства, похожий на автомат и нож в ножнах. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, его частей и боеприпасов).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полицейские задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю. Преступный инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля, в одной из квартир дома №24/25 по Косой линии.