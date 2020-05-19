В Петербурге снова заработала станция метро «Беговая», закрытая на вход и выход из-за подозрительного предмета

В Петербурге снова заработала станция метро &#171;Беговая&#187;, закрытая на вход и выход из-за подозрительного предмета
Сейчас станция работает в штатном режиме. Фото: Baltphoto

Станцию петербургской подземки «Беговая» Невско-Василеостровской линии во вторник, 19 мая была закрыта на вход и выход в течение 30 минут, с 12:54 до 13:26.

Как объяснили в пресс-службе метрополитена Северной столицы, станцию закрыли для пассажиров по распоряжению вневедомственной охраны. Росгвардейцы получили информацию, что у одного из граждан, находящихся в подземке, в руках замечен подозрительный предмет.

Таким образом, в течение получаса все поезда следовали только до «Приморской». К счастью, информация не подтвердилась, после чего штатное движение было восстановлено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что виновники террористического акта, произошедшего на станции «Технологический институт» в 2017 году, подали в суд на УФСИН за плохие условия содержания в следственном изоляторе.

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