Спасатели и пожарные помогают петербургским скорым перевозить пациентов

«Эта работа велась и раньше, но сейчас, когда на петербургских врачей ложится колоссальная нагрузка, она особенно важна», — рассказала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина. Фото: Baltphoto

«Эта работа велась и раньше, но сейчас, когда на петербургских врачей ложится колоссальная нагрузка, она особенно важна», — рассказала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина. Фото: Baltphoto

Бригады МЧС и пожарные помогают экипажам скорой помощи Северной столицы с транспортировкой коронавирусных пациентов.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сказывается на загруженности медиков в Петербурге, которая становится чрезвычайной. На плечи бригад скорой помощи также ложится большая нагрузка, они первыми должны прибывать на вызов и коммуницировать с возможно зараженными.

Для упрощения перевозки больных на помощь врачам отправили спасателей и пожарных, рассказывают в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. За 1,5 месяца они приняли участие в 700 вызовах, — 15 ежесуточно, в среднем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на центральной станции скорой помощи в Петербурге зарегистрирована вспышка COVID-19 среди врачей. Заразились примерно треть сотрудников.