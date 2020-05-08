На центральной станции скорой помощи в Петербурге зарегистрирована вспышка коронавируса

На Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Северной столицы зафиксировали вспышку коронаирусной инфекции COVID-19.

Среди сотрудников у 30% тесты показали положительный результат. Все зараженные отправлены на обязательное амбулаторное или, в зависимости от состояния, стационарное лечение в специально подготовленных больницах Петербурга. Логично, что в связи с этим печальным обстоятельством нагрузка на оставшихся сотрудников станции существенно возросла, передает АБН.

Работу заболевших врачей на подстанции возьмут на себя студенты медколледжей, которые уже с 9 мая заступят на смены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе умерла третья медсестра с диагнозом «коронавирус». В общей сложности, COVID-19 диагностирован у 111 работников института.