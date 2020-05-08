На центральной станции скорой помощи в Петербурге зарегистрирована вспышка коронавируса

На центральной станции скорой помощи в Петербурге зарегистрирована вспышка коронавируса
Вместо заболевших врачей работать будут студенты медицинских колледжей. Фото: Baltphoto

На Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Северной столицы зафиксировали вспышку коронаирусной инфекции COVID-19.

Среди сотрудников у 30% тесты показали положительный результат. Все зараженные отправлены на обязательное амбулаторное или, в зависимости от состояния, стационарное лечение в специально подготовленных больницах Петербурга. Логично, что в связи с этим печальным обстоятельством нагрузка на оставшихся сотрудников станции существенно возросла, передает АБН.

Работу заболевших врачей на подстанции возьмут на себя студенты медколледжей, которые уже с 9 мая заступят на смены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе умерла третья медсестра с диагнозом «коронавирус». В общей сложности, COVID-19 диагностирован у 111 работников института.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врачи вспышка коронавируса пандемия санкт-петербург скорая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус нашли у 100 сотрудников Банка России
На фасадах домов в центре Петербурга появились фигурки врачей-суперменов
На центральной станции скорой помощи в Петербурге зарегистрирована вспышка ...
В ночь с 9 на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты
В Смольном рассказали, сколько аппаратов ИВЛ есть в Петербурге
В Смольном опровергли взимание налога с выплат пожилым петербуржцам
В Петербурге прокуратура требует возместить траты родителей на ребенка-инвалида
В Петербурге закрываются три гипермаркета «Карусель»