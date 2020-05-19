В Ярославле водитель «Ситимобил» спас прохожего от медведя

"Было непонятно, куда убежал медведь, поэтому я около часа ездил по району, предупредил патруль полиции и прохожих, что здесь бродит медведь", - рассказал таксист. Фото: pixabay.com

"Было непонятно, куда убежал медведь, поэтому я около часа ездил по району, предупредил патруль полиции и прохожих, что здесь бродит медведь", - рассказал таксист. Фото: pixabay.com

В Ярославле ночью 18 мая произошел ужасный случай: на прохожего напал медведь, внезапно оказавшийся на улицах города. Пострадавшего спас случайно оказавшийся рядом таксист.

Водитель Антон Ушаков, сотрудничающий с агрегатором «Ситимобил» стоял неподалеку от места происшествия в ожидании заказа. Затем он увидел, как человека атаковал медведь и, не растерявшись, начал сигналить, моргать фарами, чтобы отпугнуть животное. К счастью, это сработало: испуганный зверь убежал. Пострадавшего пешехода водитель отвез в больницу.

По словам таксиста, он сначала хотел выбежать на помощь жертве хищника, но понял, что это бессмысленно и решил напугать медведя. Компания «Ситимобил» отметила героический поступок Антона денежным бонусом и освободила от комиссии на месяц.

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