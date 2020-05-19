На пересечении Комендантского и Шуваловского обнаружили труп

В Приморском районе Петербурга обнаружили труп. На месте работают правоохранители и сотрудники скорой помощи.
Обо всем стало известно во вторник, 19 мая. Инцидент произошел на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов.
Как сообщила «Мойка78», медики и полиция прибыли к месту ЧП на спецтранспорте. Врачи облачились в специальные костюмы. У них с собой патологоанатомический мешок зеленого цвета.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мусорном баке на Курляндской улице нашли труп новорожденной. Тело ребенка случайно обнаружил местный житель. О находке мужчина сообщил в полицию.