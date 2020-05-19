На выходных в Ленобласти оштрафовали 32 квадроциклистов

На выходных в Ленобласти оштрафовали 32 квадроциклистов
Квадроцикл. Фото: pixabay

На минувших выходных в Ленобласти прошли рейды по проверке эксплуатации самоходной техники и соблюдения масочного режима.

Как сообщили в областном правительстве, рейды проводили специалисты Гостехнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД в восьми районах 47 региона. За два дня специалисты проверили 112 самоходных машин и выписали 32 административных штрафа. Попавшимся в руки правоохранителей водителям рекомендовали оставаться дома, выезжая лишь по рабочей надобности.

Сотрудники Гостехнадзора и стражи порядка в Лодейном поле также с целью проверки зашли в крупные ТЦ, предприятия торговли и на парковки. Результаты проверки показали, что 95% персонала ТЦ соблюдают правила, и лишь 50% ленинградцев носят маски на улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 96 торговых центрах Петербурга прошли коронавирусные рейды.

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