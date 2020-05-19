Трамп: вакцину от коронавируса американцам будут развозить военные

Трамп: вакцину от коронавируса американцам будут развозить военные
Пентагон. Фото: pixabay

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лекарства или вакцину от новой коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах будут развозить военные.

Президент заявил на заседании кабинета министров, что военные Пентагоны будут распределять «профилактические препараты, или лекарства, или вакцину». По словам Трампа, у главы Пентагона Марка Эспера есть несколько сотен тысяч человек, которые готовы заниматься этим делом.

Трамп уверяет, что при помощи военных с этой масштабной работой получится справиться в короткие сроки. Кроме того, он добавил, что работа над лекарством идет очень хорошо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп считает, что вакцина от коронавируса будет бесплатной. Трамп также отметил, что сейчас в Америке можно пройти тестирование на инфекцию, ничего не платя.

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