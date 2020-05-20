Дачный дом в Новой Ропше потушили за час

В Ломоносовском районе Ленобласти горела дача на площади в 42 квадратных метра.

Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Ленинградской области, все произошло вечером во вторник, 19 мая, в поселке Новая Ропша. Местные жители позвонили в экстренные службы и сообщили о пожаре в 17.50.

На место происшествия решили направить 12 человек личного состава. Также к борьбе с огнем привлекли три спецмашины. Площадь пожара успела разрастись до 42 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС справились с возгоранием примерно за час — его потушил в 18.49. Данные о пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дачу в Выборгском районе области тушили восемь спасателей.