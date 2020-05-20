В Германии за сутки зафиксировали 797 случаев заражения коронавирусом

В Германии за минувшие сутки выявлено 797 случаев заражения коронавирусом, скончались 83 человека, сообщает институт Роберта Коха.

Таким образом, число заражений коронавирусом нового типа в стране выросло до 176 007, умерли 8090 человек, выздоровели 156,9 тысячи.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 989 094 человека. Скончались 324 966 человек, при этом 1 959 229 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 299 941 человек, умерли 2 837. При этом 76 130 пациентов вылечились.

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