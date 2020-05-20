Трамваи №24 и №27 объедут Шлиссельбургский проспект из-за ремонта путей

С 22 мая по 11 июня в маршруты трамваев №24 и №27 вносятся изменения. Причиной этого стало производство дорожных работ в зоне трамвайных путей на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге.

Почти на три недели закрывается движение трамваев по Шлиссельбургскому проспекту от проспекта Обуховской Обороны до Прибрежной улицы. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»,

Трамвай №24 проследует от конечной «Трамвайный парк им. Володарского» по действующей трассе до остановки «Перекупной переулок».

Маршрут трамвая №27 пройдет от конечной «Река Оккервиль» по действующей трассе до остановки «Трамвайный парк им. Володарского».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области открылось движение автобусов через Кудровский проезд. По данному участку проходит маршрут автобусов 596Б.