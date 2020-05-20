Пьяные посиделки закончились гибелью на проспекте Славы

В квартире дома на проспекте Славы был обнаружен труп поле пьяного застолья.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп 44-летнего мужчины, хозяина квартиры нашли 18 мая. На теле обнаружены признаки насильственной смерти. По подозрению был задержан 25-летний мужчина.

По предварительной информации, он избил своего знакомого после совместного распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили там двоих дерущихся мужчин. В ходе потасовки один из них всадил нож в плечо противника.