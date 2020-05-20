В Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 11795 человек

В Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 11795 человек
В Петербурге выявлены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге за сутки выявлено 455 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в городе сейчас по официальным данным 11795 зараженных, при этом скончались 99 человек.

На карантине находится 2780 тысяч человек. Из них 162 — в обсерваторе, 633 — на самоизоляции, 1985 человек – контактные.

Число зараженных в стране выросло до 308 705 человек, 2972 погибших, выздоровели 85 392 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 999 235 человек. Скончались 325 125 человек, при этом 1 970 686 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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В Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 11795 человек